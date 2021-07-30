Москва, 30 июля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Российская сторона внимательным образом следит за ситуацией с природными пожарами в Турции и постоянно контактирует с турецкими властями. Об этом 30 июля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

«Мы внимательно следим за ситуацией. РФ, вы знаете, оказала содействие турецким властям, чтобы помочь им справиться с этой бедой. Там работает наша техника, включая самолеты Бе-200. Мы находимся в постоянном контакте с турецкими властями», — сказал он.

При этом Грушко добавил, что Москва исходит из того, что у Турции имеется достаточное количество ресурсов обеспечения интересов и безопасности граждан России.

«Конечно, не хотелось бы оказаться в ситуации, когда нам придется принимать антикризисные решения, но тем не менее, конечно, если в этом возникнет острая необходимость, с нашей стороны будет сделано все возможное для того, чтобы пребывание наших граждан там было безопасным», — также отметил замглавы российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что учения Североатлантического альянса (НАТО) Agile Spirit («Проворный дух») в Грузии вызывают озабоченность России.