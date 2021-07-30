Цхинвал, 30 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 284 теста на коронавирус, из которых 29 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 30 июля сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 4242 носителя SARS-CoV-2, из них 3664 выздоровели, в том числе 20 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 578 носителей коронавируса.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 46 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 281 тестов. Выздоровевшими медики признали 40 человек.

Как рассказала журналистам Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике были госпитализированы четыре пациента с COVID-19, выписали из «красной зоны» семерых человек. Всего там лечатся 90 пациентов.

Стоит отметить, что в Южной Осетии растут темпы распространения SARS-CoV-2. В июле они достигли максимума для республики с начала пандемии.