В Южной Осетии за сутки выявили почти 30 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 30 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 284 теста на коронавирус, из которых 29 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 30 июля сообщила агентству «Рес».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»
За время пандемии в республике выявили 4242 носителя SARS-CoV-2, из них 3664 выздоровели, в том числе 20 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 578 носителей коронавируса.
Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 46 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 281 тестов. Выздоровевшими медики признали 40 человек.
Как рассказала журналистам Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике были госпитализированы четыре пациента с COVID-19, выписали из «красной зоны» семерых человек. Всего там лечатся 90 пациентов.
Стоит отметить, что в Южной Осетии растут темпы распространения SARS-CoV-2. В июле они достигли максимума для республики с начала пандемии.