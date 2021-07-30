Токио, 30 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Российские шпажисты завоевали серебро олимпийского командного турнира в Токио. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фехтование

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В финале российская команда проиграла соперникам из Японии со счётом 36:45, а до этого в полуфинале победила китайских спортсменов (45:38).

В составе сборной России выступали Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.