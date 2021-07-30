Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. На реанимационных детских койках Санкт-Петербурга каждому пятому заболевшему COVID-19 ребенку необходимо подключение к искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 30 июля изданию «Петербургский дневник» рассказала Главный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным отделением Детской городской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Елена Дондурей.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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По ее словам, практически все дети с тяжелым течением COVID-19 переводятся под наблюдение реаниматологов. А в отделении реанимации в ИВЛ нуждается каждый пятый юный пациент.

«Среди всех пациентов с COVID-19 в стационаре необходимость в ИВЛ составила лишь 0,7 процента. На ИВЛ попадают, в подавляющем большинстве, дети с тяжелой сопутствующей патологией в стадии суб-, декомпенсации: с заболеваниями сердца и легких, центральной нервной системы, ожирением», — пояснила врач.

Дондурей отметила, что в течение «первой» и «второй» волн среди госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией детей лишь в 30% случаев имела место какая-либо подтвержденная сопутствующая патология.

«Схожая картина имеется и сейчас. Кроме того, если дети ранее официально не находились на диспансерном учете у какого-либо специалиста, это, к сожалению, не означает отсутствие сопутствующей патологии», — отметила Елена Дондурей.

Напомним, в Петербурге уже есть жертвы ковида среди детей.

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