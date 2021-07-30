Токио, 30 июля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Российский боксёр Андрей Замковой вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 69 кг. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

geralt Бокс

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

В четвертьфинале Замковой победил представителя Грузии Эскерхана Мадиева единогласным решением судей.

В полуфинале российский боксёр встретится с кубинцем Роньелем Иглесиасом Сотолонго, который является олимпийским чемпионом Игр-2012 в весе до 64 кг.