Токио, 30 июля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Женская сборная России по водному поло вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Imagauto.ru Водное поло

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Это произошло после того, как сборная Венгрии победила команду Японии со счётом 17:13.

Япония уже сможет опередить Россию в группе, в которой четыре из пяти команд выходят в четвертьфинал.

Ранее российские ватерполистки обыграли Китай (18:17), сыграли вничью с Венгрией (10:10) и проиграли США (5:18). В заключительном матче группового этапа Россия сыграет с Японией, матч пройдёт 1 августа.