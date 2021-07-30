Москва, 30 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Уже в августе в России могут зарегистрировать вакцину от COVID-19 «Эпиваккорона-Н». Об этом 30 июля сообщил журналистам генеральный директор центра «Вектор», в котором разработали препарат, Ринат Максютов.

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«На сегодня промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершен, и документы поданы в Минздрав на регистрацию вакцины. В августе мы рассчитываем зарегистрировать вакцину «Эпиваккорона-Н» по двукратной схеме применения», — сказал он.

Также гендиректор «Вектора» напомнил, что клинические испытания «Эпиваккороны-Н» начались 16 апреля текущего года и в этих исследованиях принимают участие три группы добровольцев, в каждой из которых по 75 человек.

«Первая группа вакцинированных двукратно (привита), вторая группа — трехкратно и третья группа — нашей классической вакцинной двукратно «Эпиваккороной», в качестве группы сравнения», — пояснил Максютов.

«С учетом того, что между второй и третьей вакцинацией проходит 60 дней, трехкратная схема применения вакцины, мы рассчитываем, будет зарегистрирована через два месяца после этого (регистрации по двукратной схеме)», — добавил он, отметив, что созданная «Вектором» вакцина является безопасной.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что комбинация вакцин от COVID-19 инфекции британско-шведской компании AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» не даёт серьёзных побочных явлений.