Москва, 30 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н». Об этом журналистам заявил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

Midural.ru Вакцина «ЭпиВакКорона»

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«На сегодня промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершен, и документы поданы в Минздрав на регистрацию вакцины. В августе мы рассчитываем зарегистрировать вакцину «Эпиваккорона-Н» по двукратной схеме применения», — сказал Максютов.

Он напомнил, что клинические исследования вакцины были начаты 16 апреля, в них приняли участие три группы по 75 человек: «Первая группа вакцинированных двукратно [привита], вторая группа — трёхкратно и третья группа — нашей классической вакцинной двукратно, «Эпиваккороной», в качестве группы сравнения».

Максютов отметил, что между второй и третьей вакцинацией от COVID-19 проходит 60 дней в рамках трёхкратной схемы применения вакцины, и в этой связи специалисты рассчитывают, что вакцина «будет зарегистрирована через два месяца» после регистрации по двукратной схеме.