Симферополь, 30 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Жителям Крыма, утратившим жильё в результате наводнения в июне и в июле 2020 года, выделят деньги на приобретение нового жилья, в соответствии с рыночной ценой. Об этом 30 июля в ходе поездки в регион заместителя председателя Правительства РФ сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Центр Ялты после наводнения

По словам Аксёнова, предложение о выплате компенсаций за утраченное или признанное аварийным после наводнение жильё поддержано вице-премьером Правительства Маратом Хуснуллиным.

«Чтобы люди могли купить в Ялте, городе Керчь, Бахчисарайском районе взамен утерянного на рынке по такой же цене», — пояснил Аксёнов журналистам.

Аксёнов также уточнил, что на восстановление инфраструктуры региона, пострадавшей при наводнении, в целом понадобится до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−18 июня и в начале июля в Крыму произошло сразу несколько крупных наводнений. Больше других районов пострадали Керчь, Ялта, Бахчисарайский район. Несколько домов оказались разрушены потоками воды и восстановлению не подлежат.