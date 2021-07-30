Москва, 30 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Российские олимпийцы должны получать медали и не обращать внимания на различного рода провокации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нашим ребятам нужно получать медали. Предпочтительно — золотые. И не обращать внимания на это все», — сказал Песков.

По его словам, все медалисты находятся «вне критики».