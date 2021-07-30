Москва, 30 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Москва продемонстрировала лучший результат борьбы с коронавирусом за весь период пандемии. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

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«Московский регион справился с этим подъемом за четыре недели и это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большие регионы — огромная агломерация успешно справилась с подъемом», — сказала Попова.

По её словам, на сегодняшний день в московском регионе можно наблюдать «стабилизацию и снижение» новых случаев заражения коронавирусом.