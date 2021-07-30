Стокгольм, 30 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Омбудсмен по борьбе с дискриминацией в Швеции Ларс Аррениус 29 июля обратился к представителям региональных администраций, отвечающих за оказание медицинских услуг, с просьбой провести встречу после журналистского расследования о фактах дискриминации медиков по этническому признаку. Об этом 29 июля написала газета Dagens Nyheter.

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«Мы займемся проблемой расизма и дискриминации в сфере здравоохранения», — заявил газете Аррениус.

Представители офиса Аррениуса также намерены пригласить на разговор вместе с региональными властями представителей Шведской ассоциации медиков и Шведской стоматологической ассоциации.

«Мы намерены сделать это в кратчайшие сроки. Я отношусь к этому со всей серьезностью, и мы примем меры», — заявил Аррениус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее репортеры Dagens Nyheter позвонили более чем в 100 государственных и частных клиник, расположенных во всех регионах Швеции. Так, в 51 из них удовлетворили запрос на то, чтобы клиента обслуживал швед по этническому происхождению. В 40 клиниках заявили, что это невозможно, а некоторые медучреждения отказались продолжать разговор.

Отмечается, что на вопрос, связано ли их желание с языковыми компетенциями того или иного медика, журналисты, притворившись обычными пациентами, отвечали отрицательно.