Токио, 30 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Выход российских теннисистов Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублёва в финал олимпийского турнира в смешанном разряде — это подвиг. Об этом 30 июля заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

ru.m.wikipedia.org Шамиль Тарпищев

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«Ожидания были тревожные, в полуфинале было преимущество у наших соперников. Но сотворили подвиг, победили за счет аритмии», — сказал Тарпищев.

Он выразил надежду на то, что в смешанном парном разряде будет русский финал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павлюченкова и Рублёв вышли в финал Олимпийских игр, обыграв в полуфинале австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса. В решающем матче они встретятся с победителями матча Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия).