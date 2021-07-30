Москва, 30 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июля, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют отрицательную динамику, снижаясь более чем на 0,4% и удерживаясь ниже психологически важного уровня в $75,50 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Падение цен на нефть рано утром 30 июля было более сильным котировки снижались почти на 1,0%. Это происходило на фоне возобновившихся распродаж на китайском фондовом рынке.

Индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 1,79%, доведя недельные потери до 5,6%, а месячные до 10,5%. Июль 2021 года уже можно называть худшим месяцем для китайского фондового рынка с марта 2020 года.

Падение китайского рынка возродило опасения относительно замедления китайской экономики и спроса на энергоносители, на фоне увеличения объема добычи странами ОПЕК+ на 2,0 млн б/c в период с августа по декабрь 2021 года.

Техническая картина также указывает на преимущественно негативные тенденции нефтяного рынка. Уровень $75,50 за баррель Brent, который одновременно выступает и верхней границей дневного торгового диапазона $74,50−75,50 за баррель и мощным сопротивлением, с высокой вероятностью не позволит котировкам подняться выше на торгах 30 июля.

Поэтому при сохранении негативных настроений на глобальных площадках, стоит ожидать снижения к нижней границе дневного торгового диапазона $74,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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