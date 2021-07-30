Волгоград, 30 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Волгоградской области 30 июля подтверждено 320 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее, это новый печальный рекорд. От осложнений, вызванных инфекцией, с начала пандемии скончалось свыше 1,8 тысячи жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки зафиксированы в 23 районах региона. В целом, в Волгоградской области выявлено 70 926 носителей инфекции. Справились с болезнью 63 173 человека, из которых 278 выписаны после лечения за последние сутки. Продолжают лечение в стационарах и получают амбулаторную помощь 5 949 пациентов.

За сутки в летальную статистику COVID-19 внесли ещё 13 случаев. Всего от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 1 804 человека.