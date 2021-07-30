Москва, 30 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Необходимость в ускорении темпов вакцинации от COVID-19 на сегодняшний день стоит крайне остро. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова

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«Конечно, нужно ускоряться. И еще раньше надо было бы нам ускориться. Но на сегодняшний день это остро необходимо», — сказала Попова.

По её словам, это необходимо для того, чтобы «не допустить очередного взрывного роста [новых случаев коронавируса] в осенний период».

Попова отметила, что летом все разобщены, находятся в отпусках и на каникулах, а уже осенью все вернутся на работу и на учёбу, и в этой связи крайне важно вакцинироваться от COVID-19.