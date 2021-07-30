Москва, 30 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Минздрав считает целесообразным увеличить размер пособия по инвалидности вследствие вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в отзыве правительства РФ за подписью главы Минздрава Михаила Мурашко на законопроект депутата Госдумы Федота Тумусова («Справедливая Россия») о страховании жизни и здоровья прививающегося.

Вакцинация

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Сейчас эта выплата составляет 10 тыс. рублей, с 2000 года она не индексировалась и не пересматривалась.

«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», — говорится в ответе Мурашко.

Вместе с тем депутат Госдумы от «Единой России» Николай Николаев напомнил, что его законопроект о повышении ответственности находится в правительстве с мая 2020 года.

«Однако до сих пор, в нарушение все регламентов, я не получил заключение. Ни отрицательного, ни положительного», — отметил Николаев в ТГ-канале.

Очень надеюсь, что мы все-таки добьёмся этого решения, добавил парламентарий.

«Для скептиков: при всей сложности процесса доказательства поствакцинальных осложнений, повышение ответственности даст возможность привлечения более квалифицированных юристов к этой процедуре. А значит, люди получат более квалифицированную защиту своих интересов», — пояснил Николаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной.