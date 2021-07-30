Москва, , 13:33 — REGNUM На обстановку в Белоруссии не окажет влияние встреча президента США Джо Байдена с экс-кандидатом в белорусские президенты Светланой Тихановской. Об этом 30 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«С кем встречается президент США — это его суверенное право. Здесь мы не можем и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело. (Такие встречи) не влияют на ситуацию в Белоруссии», — заявил представитель Кремля.

При этом он добавил, что в этой ситуации возникает вопрос о том, «кого представляет госпожа Тихановская».

Напомним, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Соединенных Штатах с 18 июля, где она провела ряд встреч с представителями американских властей. А 28 июля с ней встретился президент США.