Энергодар, Запорожская область, 20 мая, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины целенаправленно нанесли артиллерийский удар по оживлённой дороге на въезде в город Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил глава городской администрации Энергодара Эдуард Сеновоз.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Обстрел произошёл без десяти шесть утра, времени, я думаю, выбранное расчётливо, с учётом того, что на этот момент в этом месте собирается большое количество транспорта и населения», — рассказал Сеновоз в интервью РИА Новости.

По его словам, ВСУ нанесли удар по дорожной развязке, несколько прилётов было вблизи автомобильной заправочной станции (АЗС).

Глава городской администрации также подчеркнул, что решение властей Запорожской области о добровольном временном перемещении жителей Энергодара в более безопасные города области было правильным.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ за сутки совершили 48 обстрелов территории региона. По данным СЦКК, обстрелу подверглись Горловка, Донецк, Макеевка, Волноваха, Мариуполь и Владимировка.