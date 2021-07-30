Минск, , 13:37 — REGNUM Российские войска может разместить у себя Белоруссия, если возникнет угроза безопасности Союзного государства. Пока нужды в этом нет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 30 июля в Минске на встрече с представителями местных органов власти.

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«Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия располагает крепкими, сплочёнными и компактными вооружёнными силами, и сейчас необходимости в поддержке от России нет.

По словам белорусского лидера, его государство способно в нужный момент быстро «поставить под ружье» 500 тыс. человек, на считая так называемых территориалов. Согласно его позиции, Белоруссия должна сама справляться с проблемами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии заявил о борьбе властей с экстремизмом, в который превратилась «свобода слова».

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