Токио, 30 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Американские теннисисты Остин Крайчек и Теннис Сандгрен проиграли представителям Новой Зеландии Маркусу Даниэллу и Майклу Винусу в матче за третье место олимпийского турнира в Токио в парном разряде. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gray Gray Провал

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу новозеландских спортсменов.

Таким образом, теннисисты из США не смогли завоевать ни одной медали на Играх в Токио.

Ранее в женском парном разряде американки проиграли в четвертьфинале, а в миксте представители США не прошли стадию первого круга. В женском одиночном разряде американцы завершили выступление в первом раунде, а в мужском — не прошли дальше второго круга.

В последний раз теннисисты из США оставались без наград в теннисе на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене (Бельгия). Отметим, что после 1924 года теннис был исключён из программы Игр и вернулся только на Олимпиаде-1988.