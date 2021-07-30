Екатеринбург, 30 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Движение троллейбусов в Екатеринбурге ограничено из-за многомиллионных долгов МУП «Гортранс». Об этом сообщили журналистам в АО «Екатеринбургэнергосбыт».

«Стенограффия» Разрисованный троллейбус

В организации заявили, что «Гортранс» задолжал структуре более 130 млн рублей.

«Сегодня, 30 июля, специалисты ЕМУП «Гортранс» произвели самоограничение тяговых подстанций Октябрьского троллейбусного депо», — цитирует энергетиков «Е1».

По данным издания, сейчас контактная сеть вновь заработала, из-за чего «Гортранс» может получить до 100 тыс. рублей штрафа за самовольное включение.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге города встали не только троллейбусы, но и трамваи.