Москва, 30 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Получившая травму в ходе финала на Олимпиаде российская рапиристка Марта Мартьянова является девушкой-героем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Андрей Пронин ИА REGNUM Рапира в руках спортсмена

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«Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов, и, конечно, прежде всего, сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму», — сказал Песков.

По его словам, такими спортсменами «нужно гордиться».

Марта Мартьянова в ходе финальных соревнований на Олимпиаде в Токио подвернула ногу, но всё равно продолжила выступление, в результате чего Россия получила ещё одну золотую медаль. Мартьянова хромала на церемонии награждения, а после неё покинула арену на инвалидной коляске.