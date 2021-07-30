Москва, 30 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Госдуме назвали предвыборным послаблением отказ от перчаточного режима в Москве.

Мария Плотникова ИА REGNUM Выброшенные одноразовые перчатки

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«Новость о перчатках, несомненно, это попытка послаблений к выборам, хотя и примитивная, для галочки», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Что будет после выборов, можно только догадываться, рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, это позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на COVID-19, то есть с 23,5 тыс. — до 12 тыс.

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