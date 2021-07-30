Красногорск, 20 августа, 2015, 15:07 — ИА Регнум. Безопасными пешеходными переходами не обеспечено около трети школ — такие данные привел глава МВД Владимир Колокольцев в ходе селекторного совещания о готовности системы образования к началу нового учебного года.

«Проверки показали, что пешеходные переходы, которые на сегодняшний день используются возле наших образовательных учреждений, соответствуют стандартам на 60−70%. Одна треть у нас не готовы», — сказал Колокольцев.

Глава МВД попросил глав регионов обратить особое внимание на дорожную разметку и светофоры возле школ.