Кишинёв, 30 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Муниципальном центре вакцинации Кишинёва 30 июля стартовал марафон вакцинации от COVID-19 для учителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Молдавии.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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Сообщается, что марафон проходит под лозунгом «Пойдем в школу безопасно». Он продлится до вечера 31 июля. Во второй день ожидают сотрудников управления по защите прав детей и управления культуры Кишинёва.

В пресс-службе сообщили, что доступны прививки Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sputnik V. Пропускная способность центра вакцинации — 1200 человек в день.

Стоит отметить, что в Молдавии с начала прививочной кампании одну дозу вакцины получили около 540 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли около 470 тыс. человек.