Москва, 30 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. 75% сотрудников департамента культуры Москвы привились от COVID-19, сообщили 30 июля в столичном оперштабе.

Tim Reckmann Вакцинация

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По данным на 28 июля, сделали прививки от ковида 75% сотрудников департамента и 69% работников подведомственных учреждений.

В штабе напомнили, что до 15 августа 60% сотрудников предприятий сферы услуг, а также работников госорганов и подведомственных организаций должны вакцинироваться от коронавирусной инфекции двумя компонентами.