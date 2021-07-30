Москва, 30 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Рубль продолжает наступление, завершая ростом третью неделю кряду, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«После вчерашнего укрепления российская валюта отправила доллар под отметку 72,80 руб. впервые с начала этого месяца. Таким образом, «россиянин» полностью отыграл потери июля как раз в последнюю сессию месяца.

На стороне рубля — остаточные налоговые выплаты в сочетании с дорогой нефтью и слабым долларом. Американской валюте не удалось удержаться вблизи максимумов несмотря на свой защитный статус и бегство инвесторов от рисковых активов — позиции были подорваны голубиным настроем Федрезерва, на который долларовые быки не рассчитывали.

Между тем нефть обновляет максимумы середины июля, сместив фокус внимания на отметку $75 за баррель, и это вполне приличная планка, особенно учитывая, что тема пандемии снова фигурирует на переднем плане, нервируя инвесторов, в том числе на сырьевых площадках.

При этом российская валюта проявляет стойкость к тенденции уклонения от рисков. Впрочем, на предстоящей неделе сопротивляться этому фактору рублю будет сложнее, поскольку со сцены уходит важный фактор поддержки — налоговый период подошел к концу.

С технической точки зрения до конца сегодняшней сессии не исключено возвращение доллара выше 73 руб. на фиксации прибыли, особенно если нефть марки Brent не сможет отстоять уровень $75 за баррель и уйдет на локальную коррекцию», — считает эксперт.

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