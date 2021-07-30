Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в Петербурге не будут проводиться массовые мероприятия в День воздушно-десантных войск 2 августа. В этом году ВДВ отметят 91-ю годовщину своего создания.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ

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Как сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» 30 июля в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ, петербуржцам рекомендуют не посещать мемориальные и памятные места в этот день.

Тем не менее, по сообщению администрации Невского района Петербурга, 2 августа в парке Боевого братства пройдет торжественно-траурный церемониал, посвященный Дню Воздушно-десантных войск.

В мероприятии примут участие представители общественных и молодежных организаций, в том числе городского отделения ВООВ «Боевое братство» и Союза десантников России по Северо-западному федеральному округу.