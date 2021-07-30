Токио, 30 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В весовой категории свыше 100 кг Башаев победил в поединке за третье место представителя Украины Якова Хаммо.

В полуфинале Башаев проиграл грузинскому спортсмену Гураму Тушишвили, а до этого победил двукратного олимпийского чемпиона из Франции Тедди Ринера.