Москва, 30 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В России каждая 12-я автоавария происходит по вине пьяных водителей. Однако управление автомобилем в нетрезвом виде — это не единственная главная причина аварийности на дорогах страны. Об этом 30 июля сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

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«Наиболее тяжкие последствия имеют наезды на пешеходов», — уточнил в интервью «Российской газете» начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Также, по словам генерал-лейтенанта полиции, в этот список можно добавить и выезды на встречную полосу.

Что касается технических неисправностей автомобиля, то они зачастую становятся сопутствующей причиной ДТП при оказании услуг по грузопассажирским перевозкам, добавил Черников.

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«Нередко экономические причины преобладают над разумом, над безопасностью, и водители, перевозящие пассажиров или грузы в коммерческих целях, нацелены на то, чтобы сделать больше рейсов, получить больший доход. А на то, что транспортное средство уже давным-давно требует ремонта, внимание обращается в самую последнюю очередь», — пояснил он.

Глава ГИБДД добавил, что, несмотря на снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей, число погибших и пострадавших в них людей, тяжесть последствий таких ДТП в два раза выше, чем в авариях с трезвыми водителями, и составляет 14 погибших на 100 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД РФ, с начала 2021 года в России наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей. За этот период в автоавариях уже погибли 313 несовершеннолетних.