Москва, 30 июля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Баскетболистка Анастасия Логунова, завоевавшая серебро на Олимпиаде 2021 в Токио, получила предложение руки и сердца. Об этом сообщает издание Peopletalk.

Баскетбол

Молодой человек спортсменки преподнёс ей кольцо в аэропорте «Шереметьево» сразу после прилёта из Японии. Логунова ответила на предложение согласием.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на Олимпиаде 2021 в Токио женская олимпийская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала первые в истории серебряные медали. Спортсменки уступили американкам со счетом 15:18.