Тирасполь, 30 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Гроза и сильный ветер, обрушившиеся на Тирасполь и другие населённые пункты Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), нанесли существенный ущерб местной инфраструктуре. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Поваленные деревья

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По данным министерства, в приднестровской столице из-за ветра упало несколько деревьев и фонарный столб. Были оборваны повода троллейбусной линии, одно из деревьев упало на автомобиль.

В других населённых пунктах ветром также повалило деревья. У нескольких жилых домов были повреждены крыши. Жители Григориополя и пяти сёл временно остались без электричества в результате обрыва линии электропередачи.

Сообщается, что в Григориополе из-за ветра в кювет съехал рейсовый автобус с пассажирами. Никто не пострадал.

Всего, по данным пресс-службы, было 72 сообщения о последствиях непогоды. Сильнее всего пострадал жилой частный дом в селе Бутучаны. Там из-за молнии сгорела кровля.

«По всей республике было задействовано 87 сотрудников подразделений ГУпЧС и работников коммунальных служб, а также девять единиц спецтехники. Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий продолжаются», — говорится в сообщении от МВД.