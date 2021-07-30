Ростов-на-Дону, 30 июля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Ростовской области первые дни августа выдадутся очень жаркими. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

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Синоптики предупреждают, что в период с 1 по 3 августа во второй половине дня на территории Ростовской области столбики уличных термометров поднимутся до +40…41 градуса.

Кроме того, спасатели предупреждают о чрезвычайной пожароопасности, которая сохранится в эти дни в северо-западных и северо-восточных районах.