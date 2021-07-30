Москва, 30 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Замены, существующие в новых вариантах коронавируса, немного снижают эффективность вакцин от COVID-19, созданных на основе уханьского варианта. Об этом журналистам заявил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

Олег Богатырёв Вакцинация

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«Все вакцины сделаны на основе исходного уханьского варианта. Те замены, которые мы видим сегодня в новых вариантах коронавируса, включая [штамм] «дельта», они немного снижают эффективность вакцин, которые используют в своей основе уханьский вариант», — сказал Максютов.

При этом, по его словам, в подавляющем большинстве данные вакцины «остаются эффективными и формируют в целом коллективный иммунитет, который, при необходимом охвате прививками, обеспечит защиту наших граждан».