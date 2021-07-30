Ростов-на-Дону, 30 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Ростовской области вакцинацию от коронавируса за истекшие сутки завершили 23 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

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С начала прививочной кампании в Ростовской области медики вакцинировали 1 млн 86,66 тыс. человек (+ 18 887 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 731,89 тыс. человек (+ 23 066 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область получила первую партию вакцины «Спутник Лайт». Однокомпонентный препарат подходит для ревакцинации.