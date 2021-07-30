Токио, 30 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Японии было выявлено 10 743 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 15 сентября сообщает телеканал NHK.

Russian.news.cn Япония в период эпидемии коронавируса

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При этом 28 и 29 июля в стране также было выявлено рекордное число заразившихся SARS-CoV-2 за сутки — 9576 и 10 699 носителей коронавируса соответственно.

Отметим, ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что в Осаке и трех соседних с Токио префектурах из-за распространения коронавируса будет введен режим чрезвычайной ситуации.