Нижний Новгород, 30 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 30 июля выявили 535 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 537 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 140 019 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 494 человека, всего выздоровели с начала пандемии 127 575 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5040 человек. Накануне сообщалось также о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7404 человека.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 30 июля в регионе проведено 3 204 473 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9606 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 276,4.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,01. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда также увеличился, на 30 июля остаются свободными 30% коек в ковид-центрах.