Ростов-на-Дону, 30 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 18 женщин в возрасте от 56 до 89 лет и девять мужчин в возрасте от 60 до 86 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

В Ростовской области с начала пандемии умерли 5 167 пациентов с COVID-19.