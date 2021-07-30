Екатеринбург, 30 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили ещё 507 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сегодняшние показатели — максимальные с начала пандемии. Кроме того, впервые в области установили более 500 носителей вируса SARS-CoV-2 за сутки. Всего подтверждено 106 909 случаев заражения коронавирусом.

137 новых ковид-пациентов проживают в Екатеринбурге, остальные 370 человек — в других муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе начали прививать от коронавируса вакциной «Спутник Лайт».