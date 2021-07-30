Лондон, 30 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Bentley представил специальную серию седана Flying Spur Hybrid под названием Odyssean Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Bentley Спецверсия Flying Spur Hybrid

Новый Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean Edition получил эксклюзивный дизайн экстерьера и интерьера.

Отличительной особенностью данной спецверсии стал дизайн салона. Внутри появились эксклюзивные коврики, которые можно поменять на коврики из овечьей шерсти. Ряд деталей в интерьере получили отделку из твида, созданного специально для британской марки из шерсти.

Также салон получил отделку из кожи. На выбор предоставляется кожа: Beluga, Porpoise, Cricketball, Brunel, Burnt Oak или Linen. Некоторые детали интерьера сделаны из шпона Koa с открытыми порами.

Спецверсия Flying Spur Hybrid внешне выделяется за счет 21-дюймовых колес с десятью сдвоенными спицами и яркой нижней частью. Кузов новинки может быть окрашен в шесть цветов на выбор.

Под капотом Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean Edition стоит шестицилиндровый двигатель объемом 2,9 л, который совместно с электромотором, выдает 536 л. с. и 750 Нм крутящего момента. С 0 до 96 км/ч модель разгоняется за 4,1 с.

Ранее стало известно, что кроссовер Bentley Bentayga оснастят 22-дюймовыми колесами из углеволокна.

Читайте также: Названы сроки премьеры электрокара Dacia Sandero