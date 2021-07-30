Москва, 30 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов Евгения Рылова и Виталину Бацарашкину, которые стали двукратными олимпийскими чемпионами на Играх в Токио. Телеграммы опубликованы 30 июля на сайте Кремля.

Yarregion.ru Владимир Путин

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Как отметил глава государства, Евгений Рылов достойно представил страну на Олимпиаде в Токио, завоевал вторую золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд.

По словам Путина, Виталина Бацарашкина завоевала две золотых медали, продемонстрировав качества настоящего чемпиона — отличную подготовку, мастерство, собранность и волю. Она доказала своё превосходство над сильными и достойными соперницами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в 200-метровке на спине, а Бацарашкина взяла вторую золотую награду в стрельбе с 25 метров из пистолета.

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