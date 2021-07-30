Ростов-на-Дону, 30 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 418 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 июля. Это на 15 случаев заражения больше, чем днём ранее.

Тест на коронавирус

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 52 городов и районов Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (166), Азовском (16), Аксайском (13), Красносулинском (12) районах и Каменске-Шахтинском (11). Почти 19% заразившихся — люди старше 65 лет, 7,4% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 109 200 случаев заражения коронавирусом.