Воронеж, 30 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Сильная жара, до +36 градусов, надвигается на Воронежскую область. Уже с 30 июля воздух будет прогреваться до +32, а температурный максимум прогнозируется 2 августа. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию Росгидрометеоцентра.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

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30 июля в Воронежской области ожидается до +32 градусов, в Воронеже не исключены осадки, грозы. В ночные часы будет прохладнее — до +19 градусов. Примерно такой же температурный режим ожидается и в последний день июля.

1 августа в Воронежской области воздух прогреется уже до +35 градусов, ночью будет около +19 и могут пройти дожди. Самым жарким из ближайших дней в Воронежской области обещает быть 2 августа — днём прогнозируется жара до +36.