Ростов-на-Дону, 30 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону, а также ряде других территорий Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий — синоптики пообещали дождливые выходные. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень на Невском проспекте (архивное фото)

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Согласно прогнозу синоптиков, 30 и 31 июля на Дону пройдут сильные дожди, ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 20−24 метров в секунду.

Жителям региона следует быть внимательными и соблюдать осторожность.