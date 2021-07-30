Таллин, 30 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Массовый наплыв нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии в Литву является ничем иным, как атакой официального Минска на страны Прибалтики. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на заседании кабинета министров, сообщила пресс-служба правительства.

Groubani Белоруссия и Литва на карте Европы

«Волна беженцев, захлестнувшая Литву, является организованной гибридной атакой, и она затрагивает все страны Прибалтики. Мы всесторонне поддерживаем Литву», — сказала Каллас.

В ближайшее время премьер-министр планирует обсудить пути разрешения кризиса со своими коллегами из Литвы и Латвии.

Правительство оценило ситуацию на границе Литвы и Белоруссии как вызывающую озабоченность и одобрило предложения министра обороны о том, как в сотрудничестве трех прибалтийских стран помочь Литве.