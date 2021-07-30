Симферополь, 30 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 383 новых случая заражения коронавирусом. Сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 379 новых носителях инфекции.

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За минувшие сутки выздоровевшими после коронавируса медики признали 356 пациентов. За тот же период в регионе зарегистрировано 12 новых смертей пациентов с ковидом.

Всего с начала пандемии на территории Крыма подтверждено 59 444 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 50 450 пациентов. Скончались 1 745 крымчан с подтверждённым диагнозом COVID-19. На 30 июля в стационарах Крыма с коронавирусом и пневмонией лечатся 3 230 человек, дома проходят лечение 4098 пациентов с ковидом.