Москва, 30 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В московском транспорте продолжатся проверки масочного режима, сообщил 30 июля глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Duma.gov.ru Масочный режим

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"Мы продолжим соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора», — приводит его слова «Интерфакс».

Руководитель казённого учреждения отметил необходимость надевать маски при входе в транспорт и не снимать их на протяжении всех поездки.

По словам Султанова, проводить проверки соблюдения масочного режима в транспорте Москвы будут контролёры учреждения.