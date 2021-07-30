Астана, 30 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. По итогам января — июня 2021 года казахстанские дилеры реализовали на 60% больше новых легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 30 июля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Всего за первое полугодие 2021 года в Казахстане было продано 52,2 тыс. экземпляров новых легковых машин. Среди них автомобили марок: Chevrolet (14,9 тыс. ед.), Hyundai (12,1 тыс. шт.), Toyota (7 тыс. ед.), а также KIA (4,2 тыс. ед.) и Lada (3,2 тыс. ед.).

Среди моделей легковых автомобилей лидирует по продажам в Казахстане за отчетный период седан Chevrolet Cobalt (7 тыс. шт.). За ним идут: Chevrolet Nexia (6,5 тыс. ед.), Hyundai Accent (Solaris) (5 тыс. ед.), Toyota Camry (2,7 тыс. ед.) и KIA Rio (2,6 тыс. ед.).

В прошлом месяце на авторынке Казахстана было реализовано 10,8 тыс. новых легковых машин — на 22% больше по сравнению с июнем прошлого года.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2021 года в Казахстане было зарегистрировано 3,83 млн автомобилей.

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