В Казахстане с начала года выросли продажи автомобилей
Астана, 30 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. По итогам января — июня 2021 года казахстанские дилеры реализовали на 60% больше новых легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 30 июля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
Всего за первое полугодие 2021 года в Казахстане было продано 52,2 тыс. экземпляров новых легковых машин. Среди них автомобили марок: Chevrolet (14,9 тыс. ед.), Hyundai (12,1 тыс. шт.), Toyota (7 тыс. ед.), а также KIA (4,2 тыс. ед.) и Lada (3,2 тыс. ед.).
Среди моделей легковых автомобилей лидирует по продажам в Казахстане за отчетный период седан Chevrolet Cobalt (7 тыс. шт.). За ним идут: Chevrolet Nexia (6,5 тыс. ед.), Hyundai Accent (Solaris) (5 тыс. ед.), Toyota Camry (2,7 тыс. ед.) и KIA Rio (2,6 тыс. ед.).
В прошлом месяце на авторынке Казахстана было реализовано 10,8 тыс. новых легковых машин — на 22% больше по сравнению с июнем прошлого года.
Напомним, по состоянию на 1 мая 2021 года в Казахстане было зарегистрировано 3,83 млн автомобилей.
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