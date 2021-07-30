Бали, Индонезия, 30 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин потребовал немедленного увеличения темпов вакцинации против коронавируса в провинции Бали, сообщает Kompas.

David Stanley Бали, Индонезия

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По словам вице-президента, это необходимо сделать для того, чтобы немедленно достичь коллективного иммунитета на Бали. Более того, туристический сектор на Бали очень сильно пострадал из-за пандемии.

Быстрое достижение коллективного иммунитета на Бали позволит региону восстановить свою туристическую отрасль за счет привлечения туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что власть поддержит 12,8 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса.